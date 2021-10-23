Міхеїлу Саакашвілі зробили переливання крові [ Редактировать ]
Міхеїлу Саакашвілі, який уже 23 дні голодує в грузинській тюрмі, зробили переливання крові. За словами його особистого лікаря, медичну маніпуляцію провели через погані показники аналізу крові.
Нині ж стан політика стабілізувався. Однак медик наполягає на ушпиталенні свого пацієнта до цивільної лікарні. Колишнього президента Грузії заарештували першого жовтня. Він прибув на батьківщину підтримати свою політсилу на місцевих виборах.
У Грузії політика засудили до шести років в'язниці - за побиття депутата та зловживання владою. Передати його Україні грузинська влада обіцяє тільки після відбуття повного терміну ув'язнення.
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Саакашвілі голодує понад 15 днів. Нещодавно його оглянули лікарі. Кажуть, морально в'язень почувається добре, але має проблеми з пересуванням.
Адже Саакашвілі голодує вже майже три тижні. Хоча термінової госпіталізації політик не потребує.
Консилиум грузинских врачей рекомендовал госпитализировать арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили
Сьогодні в країні заплановані масові акції протесту. Саакашвілі затримали в Грузії першого жовтня, коли він приїхав підтримати свою партію на місцевих виборах.
Політик оголосив голодування і написав лист Володимиру Зеленському. У ньому подякував за прагнення його звільнити.