Міхеїлу Саакашвілі, який уже 23 дні голодує в грузинській тюрмі, зробили переливання крові. За словами його особистого лікаря, медичну маніпуляцію провели через погані показники аналізу крові.

Нині ж стан політика стабілізувався. Однак медик наполягає на ушпиталенні свого пацієнта до цивільної лікарні. Колишнього президента Грузії заарештували першого жовтня. Він прибув на батьківщину підтримати свою політсилу на місцевих виборах.

У Грузії політика засудили до шести років в'язниці - за побиття депутата та зловживання владою. Передати його Україні грузинська влада обіцяє тільки після відбуття повного терміну ув'язнення.