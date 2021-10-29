Зараз у лідерах заражень - Одеська та Дніпропетровська області.

Знову ковідний рекорд. Майже 27 тисяч нових хворих за минулу добу.

А от видужали - утричі менше людей. І це максимум інфікувань за весь період пандемії. Торік на піку чергової хвилі показники були на рівні 15 тисяч.

Зараз у лідерах заражень - Одеська та Дніпропетровська області. Обидві у червоній зоні. Взагалі, якщо подивитися на карантинну карту, то оптимізму не додасться. Жовті лише два регіони - Закарпаття та Кіровоградщина. Вісім областей - червоні, решта - помаранчеві. Але деякі - на порозі почервоніння.