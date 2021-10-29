В Україні зафіксували максимум інфікувань за весь період пандемії [ Редактировать ]
Знову ковідний рекорд. Майже 27 тисяч нових хворих за минулу добу.
А от видужали - утричі менше людей. І це максимум інфікувань за весь період пандемії. Торік на піку чергової хвилі показники були на рівні 15 тисяч.
Зараз у лідерах заражень - Одеська та Дніпропетровська області. Обидві у червоній зоні. Взагалі, якщо подивитися на карантинну карту, то оптимізму не додасться. Жовті лише два регіони - Закарпаття та Кіровоградщина. Вісім областей - червоні, решта - помаранчеві. Але деякі - на порозі почервоніння.
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Найбільше нових випадків зареєстрували в Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.
Тож від суботи червоними на ковідній мапі будуть уже 15 регіонів. Щодо коронавірусної статистики за минулу добу, то вона така: нових хворих - понад 22 тисячі.
Знову рекорд з кількості летальних випадків від ковіду - за добу померли 734 людини. І цей показник найбільший за весь час пандемії в нашій країні!
Майже 24 тисячі інфікувань за минулу добу. 614 людей померли. Ушпиталили напередодні понад 5 тисяч хворих. Найвища статистика поширення коронавірусу на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині.
У ковідному відділенні лікарні усі хворі - тяжкі. Медсестри ледь встигають змінювати крапельниці.