Головні ж ліки проти ковіду - це кисень і його стабільна подача.

Дефіцит кисню у ковідних лікарень. Топ-тема цього тижня. І хоча ситуація не критична і панікувати не варто, кажуть у МОЗ, та одразу в кількох лікарнях кисневе голодування таки настало. Наші кореспонденти побували і в ковідному стаціонарі, і на підприємствах, де кисень виробляють. І що важливо - безкоштовно розвозять його по лікарнях.

Такий вигляд із середини має Черкаський стаціонар для хворих на ковід. Це справжнє пекло, і для пацієнтів, і для медиків. Потік "швидких" до лікарні не припиняється. І це за умови, каже анестезіолог Олег Бердник, що сюди везуть лише вкрай тяжких пацієнтів.

Олег Берднік, лікар-анестезіолог Черкаського ковідного центру:

Загиблі є майже щодня. Найважче, моральний фактор - то, що у вас є оснащення, є ліки - це не завжди дає гарантії того, що ви можете повпливати на ситуацію …

Головні ж ліки проти ковіду - це кисень і його стабільна подача. Усі 130 пацієнтів стаціонару підключені або до концентраторів, або до централізованої системи. Пані Ольга вже йде на поправку - лікар їй дозволив на кілька хвилин у день знімати кисневу маску. Та ще кілька днів тому дихати самостійно вона не могла.

Ольга Трофимова, пацієнтка Черкаського ковідного центру:

Взагалі не дихала, взагалі. Мене з Золотоноші привезли сюди швидкою. Оце тиждень назад, а там я майже не ходила вже.

У Черкасах до осінньої хвилі захворюваності почали готуватися ще влітку і обладнали додаткові резервуари для кисню. Зараз система працює безперебійно,- каже головна лікарка.

Світлана Волгіна, головний лікар Черкаської інфекційної лікарні:

Жодного разу, при всій важкості вирішення питань, ми не були без кисню і в нас не було такої проблеми, щоб ми, наш стаціонар, залишився без кисневої підтримки.

А ось так відвантажують кисень. Після першої короновірусної хвилі підприємство "Черкаси-Азот" пройшло сертифікацію свого кисню і зараз стабільно постачає його в медзаклади. Робота не припиняється ні вдень, ні вночі.

Віталій Скляров, голова Правління ПАТ "Черкаси-Азот":

На сегодняшний день акционером принято решение весь медицинский кислород отгружать в медицинские учреждения страны бесплатно. В первую очередь мы обеспечиваем Черкасскую область и также отгружаем в Николаевскую, Полтавскую, Запорожскую, Хмельницкую, Киевскую области. На сегодняшний день координатором является МОЗ и по разнарядке МОЗ мы отправляем ежедневно порядка 20-25 тон с учетом остатков.

Не сидять, склавши руки, і на підприємстві "Рівне-Азот". За рік вони збільшили потужності в десятки разів. Тут кисень відвантажують переважно в балони для всіх лікарень області і абсолютно безкоштовно.

Володимир Коваленко, головний інженер ПрАТ "Рівнеазот":

Часть больниц вообще не имеют своих баллонов, поэтому мы и в этой ситуации пошли на уступки и отдали в пользование 95 балонов по 5 больницам, которые собственного баллонного парка просто не имеют.

Виробляють кисень і на Сєверодонецькому Азоті. Його постачають у лікарні Луганської і Донецької областей. Там потужності дозволяють виробляти до 500 кубів щогодини. Аби допомогти медикам, підприємствам ГРУП ДФ довелося в рази збільшити виробництво кисню. І відвантаження в лікарні - там не зупинятимуть.

Олег Арестархов, керівник із корпоративних комунікацій Group DF:

Мы долго не хотели пиариться на теме медицинского кислорода, потому что помощь в спасении человеческих жизней, не требует особого пиара, но поскольку в медийном пространстве очень много искаженной информации, мы сегодня полностью в медиа дадим о том, чего и сколько выпущено, три завода остхим - это Ровно-азот, Черкасы-азот, и Северодонецкий-азот, за год в 15 раз наростили обьем производства медицинского кислорода. Химики работают 24/7. Химики сейчас стоят в одном ряду с медиками. От их работы, от слагожености, от взаимодействия зависят человеческие жизни.

На Черкаському АЗОТі нині виробляють і відвантажують щомісяця до 600 тисяч тонн кисню!!! В Рівному обсяги виросли майже вчетверо.