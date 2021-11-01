На сайте НАПК опубликованы результаты полной проверки декларации о доходах министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета за 2020 год. Согласно выводам, фактов незаконного обогащения – не обнаружено.

"Наличие конфликта интересов не установлено. Признаков незаконного обогащения не установлено. Признаков необоснованность активов не установлено", – сказано в выводах.

Также отмечается, что НАПК запросило у министра некоторые уточнения к декларации. Срок в течении которого они могут быть предоставлены - не указаны.

Напомним, что ранее НАПК сообщило о старте проверки деклараций 37 публичных служащих, 13 из которых – народные депутаты. В целом, за первые 9 месяцев текущего года, Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило недостоверные данные у чиновников на сумму более чем на 370 миллионов гривен.