НАПК проверило декларацию Шкарлета и незаконного обогащения не обнаружило [ Редактировать ]
На сайте НАПК опубликованы результаты полной проверки декларации о доходах министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета за 2020 год. Согласно выводам, фактов незаконного обогащения – не обнаружено.
"Наличие конфликта интересов не установлено. Признаков незаконного обогащения не установлено. Признаков необоснованность активов не установлено", – сказано в выводах.
Также отмечается, что НАПК запросило у министра некоторые уточнения к декларации. Срок в течении которого они могут быть предоставлены - не указаны.
Напомним, что ранее НАПК сообщило о старте проверки деклараций 37 публичных служащих, 13 из которых – народные депутаты. В целом, за первые 9 месяцев текущего года, Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило недостоверные данные у чиновников на сумму более чем на 370 миллионов гривен.
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