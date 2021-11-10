Паризький універмаг Ля Самаритайн відкрив різдвяний сезон [ Редактировать ]
Відомий паризький універмаг Ля Самаритайн відкрив різдвяний сезон. Початок святкового періоду відзначили виставою - з бешкетними ельфами, чарівними ялинками та веселим хором продавчинь. Прикрасили торговельний центр у класичному стилі - в декорі дизайнери обмежилися поєднанням зеленого та золотого. Менеджери закладу сподіваються - святкове оздоблення покращить настрій покупців та привабить нових, зокрема й іноземних туристів.
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