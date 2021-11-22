В понедельник, 22 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль, заявил о том, что на пунктах пропуска в Мининфраструктуры создают специальный департамент с целью "навести порядок". В целом в Украине меняют стратегию обустройства границ. Об этом сообщается в интервью "Радио Свобода".

Мы меняем стратегию обустройства наших границ. В Мининфраструктуре будет создан соответствующий департамент, который будет заниматься гражданской инфраструктурой на границе, чтобы мы наконец-то навели порядок на пунктах пропуска. Это также будет реализовываться в рамках программы Большая стройка.

Миграционный кризис на границах Беларуси с Литвой и Польшей он назвал гибридной атакой, вызванной Россией.

Кабмин выделил 21 млн грн. для укрепления украинской границы с Беларусью.

21 млн грн - начальная сумма, которая будет использоваться для строительства специальных укрепляющих сооружений, а также для увеличения количества пограничных войск на соответствующих участках границы Украины. Средства к этой сумме будут прилагаться по мере необходимости.

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