Хуртовини і ожеледиця спричинили аварійні ситуації на дорогах.

Карпати і Прикарпаття засипає снігом. Через негоду в Івано-Франківській області обмежили рух транспорту в напрямках Мукачева, Стрия і Чернівців.

Хуртовини і ожеледиця спричинили аварійні ситуації на дорогах. Зі снігової пастки водіям допомагають вибратися патрульні. Новий тиждень покращення погоди не принесе. На заході України снігопади не вщухнуть.

Температура коливатиметься від нуля градусів до мінус п'яти. Тож на дорогах можлива ожеледиця. Не решті території буде трохи тепліше. Центральну й східну Україну накриють дощі.