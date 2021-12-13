Від взуття і до головних уборів. І це не про людський гардероб. Дедалі популярним стає одяг для чотирилапих. І це не просто модна забаганка власника. Ветеринари кажуть: теплі речі для хатнього улюбленця - необхідні.

Які дають поради та у що найкраще вбирати - дивіться у наступному матеріалі.

Знайомтесь, так бездоганно команди господині виконують Джек-рассел-тер'єр - Джері, йому 4 роки та бордер-колі на ім'я Чакі. Песику 2 роки. Ірина - власниця собак. Своїм улюбленцям дівчина купує одяг за сезоном. Головний критерій - практичність.

Ірина Соколенко, власниця собак:

На зиму я беру помпоны, они мне нравятся по функционалу и обязательно дождевики. В помпоне мне главное чтобы ткань была, по настоящему. Не для красоты, согревающая и чтобы помпоны не сковывали их движение.

Теплі речі для чотирилапих - не примха господарів чи данина моді, радше - потреба, розповідає ветеринар Вадим Мерва.

Вадим Мерва, головний лікар ветеринарної клініки:

Большинство животных, котрые сейчас популярны, они выведены и живут территориально в других климатических поясах. Та же чихуахуа - это Мексиканские животные. Они природно живут в теплом климате и в нашем климате им достаточно холодно.

Та привчати хатнього вихованця до одягу також потрібно правильно і чим раніше - тим краще. Так можна уникнути стресу для плеканців. Ветеринар радить не гнатися за брендами чи дизайном. У гардеробі для тварин важлива якість матеріалу. Зараз популярна новорічна тематика.

-Це більш декоративний елемент, але він також дуже актуальній. Це ідуть такі костюмчик Діда Мороза. Є також варіанти з поясом. Він більш м'якенький. Дуже класний.

Дедалі більше господарів починають одягати своїх котів та собак і не лише взимку, - зізнається консультант. Нині у магазинах є все, що необхідне - від чобітків і до головних уборів. Звертають увагу продавці і на сезонність товару для тварин.

Аліна Меюс, продавець-консультант зоомагазину:

Ось такі плащовики, вони досить непогано захищають від вітру, але від дощу вони можуть трошки промокати. У нас зараз з'явилася нова лінія зимової одежі. В них йде більш таке міцне покриття, яке захищає не тільки від вітру, але й від дощу, відштовхує вологу, тому це досить допомагає.

Шопінг для чотирилапого обійдеться власникові від 400 і до тисячі гривень. Все залежить від уподобань та розмірів улюбленця.