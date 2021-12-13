Країни "Великої сімки" закликали Росію до деескалації [ Редактировать ]
У разі нового російського вторгнення - Кремлю доведеться дорого за це заплатити. Про це йдеться у спільній заяві держав "Великої сімки".
Саміт глав МЗС країн відбувся напередодні у Британії. Значна частина зустрічі була присвячена обговоренню ситуації на українському кордоні.
Країни закликали Росію до деескалації та поваги міжнародних зобов'язань, зокрема прозорої військової активності. У Кремлі анонсували нові перемовини Байдена та Путіна щодо України.
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За даними агентства "Дойче Прессе", дипломати зберуться пізніше сьогодні у Брюсселі.
Про це йдеться у спільній заяві держав "Великої сімки". Саміт глав МЗС країн відбувся напередодні у Британії.
Про це Президент заявив в ефірі одного з українських телеканалів. Радитися із суспільством, каже, вимушений буде, якщо стане перед складним викликом.
Байден запевняв Путіна, що Вашингтон не дозволить повторення сценарію 2014. А Путін казав, що вторгнення не планує. І українськими землями хоче заволодіти не він, а... НАТО.
Президент США попередив російського колегу про економічні наслідки в разі ескалації конфлікту з Україною, - йдеться в заяві.