У Кремлі анонсували нові перемовини Байдена та Путіна щодо України.

У разі нового російського вторгнення - Кремлю доведеться дорого за це заплатити. Про це йдеться у спільній заяві держав "Великої сімки".

Саміт глав МЗС країн відбувся напередодні у Британії. Значна частина зустрічі була присвячена обговоренню ситуації на українському кордоні.

Країни закликали Росію до деескалації та поваги міжнародних зобов'язань, зокрема прозорої військової активності. У Кремлі анонсували нові перемовини Байдена та Путіна щодо України.