Європейський суд зобов'язав Польщу надати притулок усім нелегалам [ Редактировать ]
До Іраку вже повернулися понад три з половиною тисячі мігрантів - заявили в МЗС країни. Для цього організували 9 авіарейсів. Майже чотирьом сотням нелегалів довелося видати нові паспорти замість втрачених.
Раніше іракський уряд виділив понад 200 тисяч доларів на повернення своїх громадян, які застрягли на кордоні Польщі та Білорусі.
Водночас Європейський суд із прав людини зобов'язав Польщу надати притулок усім нелегалам, які вже потрапили на польську територію.
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Водночас на польсько-білоруський рубіж прибули військові з Естонії.
267 спроб незаконно потрапити на територію ЄС зафіксували польські прикордонники лише протягом минулої доби.
Нелегальні мігранти досі перебувають на території сусідньої країни, отже, загроза поширення міграційної кризи та ймовірність перенаправлення потоків нелегалів до України не зникла, - визнали в Держприкордонслужбі.
Мігранти поводилися агресивно - закидали польські пости камінням та засліплювали лазерами й ліхтариками.
Про це заявив голова польського уряду Матеуш Моравецький.