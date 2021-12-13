До Іраку вже повернулися понад три з половиною тисячі мігрантів - заявили в МЗС країни. Для цього організували 9 авіарейсів. Майже чотирьом сотням нелегалів довелося видати нові паспорти замість втрачених.

Раніше іракський уряд виділив понад 200 тисяч доларів на повернення своїх громадян, які застрягли на кордоні Польщі та Білорусі.

Водночас Європейський суд із прав людини зобов'язав Польщу надати притулок усім нелегалам, які вже потрапили на польську територію.