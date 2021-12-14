Негода залишила без світла майже 250 населених пунктів у чотирьох областях країни. Найбільше від заметілі потерпає Рівненщина. Тамтешні рятувальники усю ніч визволяли зі снігових заметів автівки.

У передмісті в кучугурах застрягли з десяток ваговозів, які утворили кілометрові затори. Зі снігової пастки довелось витягати шкільний автобус та карету швидкої, яка везла важкохворого пацієнта. Під навалою снігу попадали дерева - розтрощені кілька автівок.

Минулося без постраждалих. Щоб не було льодового накату, комунальники посипають дороги сіллю. Снігопади синоптики прогнозують ще на кілька днів.