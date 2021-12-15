Президент Владимир Зеленский считает целесообразным стимулировать экономику путем поддержки спроса для обычных граждан и целевой поддержки бизнеса, который больше всего пострадал от коронавируса. Об этом в интервью Forbes рассказал ответственный за экономическое развитие в ОП, замглавы Офиса Президента Ростислав Шурма.

"Мы будем делать это через стимулирование спроса, а не путем прямых дотаций. Например, стимулировать строительство нового жилья через инструмент доступной ипотеки; локализацию производства электрокаров через доступные кредиты, которые позволят большинству семей купить электрокар локального производства; вагоностроение через стимулы для бизнеса для покупки вагонов. Есть пилотная программа "єПідтримка", которую называют "тысячей президента". И правильно называют, потому что это идея и инициатива лично Зеленского", - отметил он.

Шурма добавил, что "єПідтримка" это, по сути, измененная программа поддержки бизнеса, в которой власть ушла от прямой раздачи денег предприятиям и делает это через потребителя. "Это таргетированная поддержка конкретных секторов экономики. От второй волны коронавируса страдают заведения культуры, театры, музеи и спортзалы – все, кто связан с массовыми мероприятиями. Они и получают помощь", - говорит Шурма.

По его словам, на финальной стадии проекты "Экономический паспорт украинца" и "Украинская мечта", программа доступных кредитов для покупки жилья, электромобилей, оплаты обучения.

"Мы также разрабатываем программу "Большой термомодернизации". Все это проекты, инициированные лично президентом. Мы работаем над внедрением и готовим запуск в ближайшие три-четыре месяца. Наша цель – термомодернизировать каждый дом. На подконтрольной территории Украины более 180 000 многоэтажных домов. Первые 20 000 неэффективных домов дадут самый большой эффект. С них мы и начнем", - подчеркнул Шурма.

По его словам, перед правительством сегодня стоит задача выйти на темп до 20 000 многоэтажек в год. Всего программа рассчитана на 7-10 лет.

"Помимо решения основной задачи: сокращения потребления природного газа, получения энергетической независимости и улучшения торгового баланса, мы хотим создать дополнительные рабочие места, увеличить местное производство материалов вроде утеплителей, электрокотлов, индивидуальных тепловых пунктов, отделочных материалов, окон и прочего. Ни один производитель, который может инвестировать в строительство фабрики или завода, не будет делать это ради программы на один год. Они должны видеть, что это долгосрочная и прогнозируемая программа. И мы это сделаем, дав понять, что нужно увеличить и обучить штат монтажников, например, с 200 до 3000; что нужно построить еще, например, семь заводов", - подытожил Шурма.