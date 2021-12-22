Одного українського військового поранено на фронті [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено на фронті. Бійця доправили до лікарні, стан його здоров'я - середньої тяжкості. Загалом минулої доби було два порушення режиму тиші. Неподалік Мар'їнки та Широкиного незаконні збройні формування атакували зі стрілецької зброї та мінометів важких калібрів. На ворожі провокації наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
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Ворог бив по цій позиції з автоматичного станкового гранатомета. Минулося без жертв. Становище напружене, кажуть солдати.
Поранення зазнав під час ворожої атаки на Широкине - на Азовському узбережжі. Там противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Загалом, минулої доби було чотири обстріли.
Боєць у стані середньої тяжкості - повідомили у штабі. Поранення зазнав під час ворожої атаки на Широкине - на Азовському узбережжі.
Днями ворожа група намагалася підкрастися до позицій, які утримують наші десантники. Хлопці кажуть, то були якісь камікадзе - ішли у повний зріст.
Стан здоров'я одного бійця - тяжкий, другого - середньої тяжкості - повідомили у штабі. Минулої доби зафіксували два ворожих обстріли.