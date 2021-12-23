Американська адміністрація схвалила продаж Литві "Джавелінів" [ Редактировать ]
Американська адміністрація схвалила продаж Литві "Джавелінів" - для стримування Росії. Держдеп пообіцяв збільшити постачання зброї й для України. Якої саме? І як завдяки цьому хочуть запобігти ймовірній новій агресії? Усі подробиці з Вашингтона розкаже Дмитро Анопченко.
Гучний контракт: Сполучені Штати схвалили продаж Вільнюсу протитанкових комплексів "Джавелін" на 125 мільйонів доларів. Тих самих, які вже кілька років у межах безпекової допомоги постачають і в Україну. Побачивши масштаб постачання Києву, Литва попередньо запитувала в союзників про можливість купити 10 пускових комплексів та понад сотню ракет. Але в останню хвилину контракт розширили. І тепер країна закупить 30 "Джавелінів" та три з половиною сотні ракет.
За правилами, такий контракт спочатку має схвалити Державний департамент (зараз це сталося), а потім - дипломати повідомляють про своє рішення Конгрес, де ще мають право внести зміни.
Офіційно в Держдепі заявляють, що це рішення - цитую - "сприятиме підтримці зовнішньої політики та національної безпеки США через зміцнення союзника по НАТО". Однак про що не пишуть у пресрелізах, але, безсумнівно, мають на увазі - так це бажання завдяки постачанню зброї максимально підвищити ціну можливого нападу і в такий спосіб запобігти йому. Та сама логіка і щодо України.
Помічниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід (а вона нещодавно відвідала Москву, Київ і Брюссель) за підсумками цієї поїздки повідомила журналістам, що "в разі агресивних кроків Росії щодо України" (тобто - не обов'язково прямої агресії) Вашингтон миттєво розширить обсяги військової допомоги Києву. На додаток до тієї зброї та боєприпасів, які вже нині надходять через різні канали. Є ще одна пропозиція. Пригрозити Москві блокуванням експорту з Америки запчастин для автівок та літаків і навіть забороною продажу в Росію… американських смартфонів. Тобто - якщо санкції не спрацюють, не надсилати більше жодного айфона в разі загострення з Україною.
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