Євросоюз не дозволить ділити сфери впливу без урахування його інтересів – очільник дипломатії ЄС [ Редактировать ]
Своєї участі у цих переговорах вимагає Європейський Союз. За словами очільника дипломатії ЄС Жозепа Борреля, Брюссель не має бути нейтральним глядачем, коли йдеться про безпеку Європи.
Наголосив: Блок не дозволить ділити сфери впливу в регіоні без урахування його інтересів. Зазначу, що за два дні після перемовин США та РФ, має відбутися засідання Росія-НАТО. А 13 січня запланована розмова представників Кремля та ОБСЄ.
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