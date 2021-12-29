Брюссель не має бути нейтральним глядачем, коли йдеться про безпеку Європи.

Своєї участі у цих переговорах вимагає Європейський Союз. За словами очільника дипломатії ЄС Жозепа Борреля, Брюссель не має бути нейтральним глядачем, коли йдеться про безпеку Європи.

Наголосив: Блок не дозволить ділити сфери впливу в регіоні без урахування його інтересів. Зазначу, що за два дні після перемовин США та РФ, має відбутися засідання Росія-НАТО. А 13 січня запланована розмова представників Кремля та ОБСЄ.