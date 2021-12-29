У 2021 році перелік мільярдерів збільшився на 400 прізвищ [ Редактировать ]
У світі побільшало багатіїв. Протягом року перелік мільярдерів поповнили ще чотири сотні прізвищ. Найбільше - з Китаю й США. Додалися і двоє українців.
Як повідомляє видання "Форбс", автори програмного забезпечення для перевірки граматики Олексій Шевченко та Максим Литвин минулого місяця залучили у свій проєкт 200 мільйонів доларів інвестицій. І тепер статки кожного з них оцінюють у 4 мільярди доларів. Загалом у світі нараховують уже понад дві з половиною тисячі мільярдерів, які володіють активами вартістю 14 трильйонів доларів.
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