Во вторник, 11 января, постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит заявила о том, что пока не видит возможности для большого компромисса с Россией по вопросу расширению альянса. Об этом сообщает CNN.

В то же время США и европейские союзники остаются привержены диалогу.

На данном этапе все союзники привержены диалогу с Россией, который пройдет завтра (заседание Совета Россия-НАТО, - ред.). Но все союзники едины в том, чтобы сообщить россиянам, что если они решат продолжить вторжение в Украину, они столкнутся с огромными последствиями со стороны НАТО, а также со стороны ЕС тоже.

Отметим, до этого Россия требовала, чтобы НАТО отказало Украине в членстве в альянсе. Но по словам Смит, она не видит "возможности для большого компромисса" в вопросе расширения НАТО.

На данный момент позвольте мне быть предельно ясной - никто не может заставить нас изменить политику НАТО в отношении расширения. Дверь остается открытой. Никто не имеет права захлопнуть дверь ногой. И любое решение о расширении будет по-прежнему оставаться между альянсом НАТО и соответствующей страной.

Напомним, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров Соединенных Штатов и России заявила, что сигналом к деэскалации ситуации на границе Украины станет отвод российских войск на места их дислокации.

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