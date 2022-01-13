Вечером 13 января с наступлением темноты перед Старым Новым годом в Украине принято щедровать. Эта ночь считается волшебной и к ней издавна относились с особым трепетом. Детям принято ходить по гостям и щедровать, взамен на что они получют от хозяев угощения и подарки.

Мы собрали для вас щедривки на украинском языке.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Різдвяна історія з Тіною Кароль.

Тіна Кароль заспівала мелодійну різдвяну пісню "Ой, сивая та і зозуленька".

Шановний друже! Текст пісні цієї Української щедрівки представлений в оригінальній версії.

Ой сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

У першому - красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

У другому - ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому - дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць - пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце - жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки - його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

***

Щедрівочка щедрувала,

Під віконце підбігала.

-Чи ти, тітко, наварила,

Чи ти, тітко, напекла?

Неси мені до вікна,

І вареник, і пиріг

Неси швидше на поріг!

Як гаряче - давай нам.

Як холодне - нехай вам.

А в нашої неньки

Рученьки біленькі,

Кругом столу ходить,

Варенички робить.

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник.

Чи варили юшку?

Подайте галушку!

Із горбика та в долинку –

Дайте млинчик у торбинку.

Морозець за щічки нас ой щипає.

Та дзвінка щедрівочка зігріває.

Ми вам щиро нащебечемо любо-щиро

І дощів, і радощів, щастя й миру!

***

Щедрий вечір, добрий вечір –

Щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!

Щоб стелилась ваша доля,

Наче вишиванка!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра і миру!

***

Тільки визирнув на небо

Місяць-зорепас,

Щедрий вечір, добрий вечір

Завітав до нас.

Йшов – не йшов, а просто линув,

Ми його чекали,

Щоб велику Україну

Лихо обминало.

У родину нашу всеньку

Стиха увійшов –

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки

І слова вітань!

Щедрий вечір, добрий вечір…

Добрий день, настань!

Щедрик ведрик,

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

Ще того мало -

Дайте сала,

А як донесу,

Дайте й ковбасу.

***

Ой чи є, чи нема пан господар вдома,

Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар вдома?

Ой є він, є, сидить поконець стола,

Щедрий вечір, добрий вечір, сидить поконець стола.

А на тім столику три келішки стоять,

Щедрий вечір, добрий вечір, три келішки стоять.

З першого келіха п'є Пречиста Діва,

Щедрий вечір, добрий вечір, п'є Пречиста Діва.

З другого келіха сам Господь ужива,

Щедрий вечір, добрий вечір, сам Господь ужива.

З третього келіха сам господар ужива,

Щедрий вечір, добрий вечір, сам господар ужива.

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