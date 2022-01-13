Старый Новый год: красивые поздравления в стихах и картинках [ Редактировать ]
В ночь с 13 на 14 января украинцы будут праздновать Старый Новый год. Этот праздник появился после того, как внесли изменения в летоисчисление. Поздравьте своих родных и близких людей. Не забудьте сказать теплые слова и вы, а мы собрали для вас красивые поздравления с праздником.
Примчался старый Новый год,
Чтоб жизнь наполнить чудесами!
Пусть увеличится доход,
Пускай удача будет с вами!
В душе желаю теплоты,
Любви взаимной, безграничной!
Пускай сбываются мечты,
И будет жизнь всегда отличной!
***
Старый Новый год - это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!
Пусть старый Новый год
Все плохое отметет,
Принесет веселый смех,
Радость, счастье и успех!
Денег полный сундучок,
И чтоб удача на крючок
Крепко-накрепко вцепилась,
И все лучшее свершилось!
***
Поздравляю со старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы все старое и ненужное осталось в ушедшем году, чтобы новый год принес только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.
Пусть этот Старый Новый год
С собой проблемы заберет.
Оставит только позитив,
Чтоб Новый весел был, игрив!
Всегда чтоб были при деньгах,
С задорной радостью в глазах.
Здоровьем крепким на сто лет,
Чтоб жизнь была, как фейерверк!
***
Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе - спокойно и светло.
***
Вновь в веселье окунуться
Подошел уже черед,
Наступает наш любимый
Старый добрый Новый год.
Счастливо вам жить желаю,
Вкусно кушать, сладко пить,
Получать зарплату в евро
И на позитиве быть.
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