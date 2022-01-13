В ночь с 13 на 14 января украинцы будут праздновать Старый Новый год. Этот праздник появился после того, как внесли изменения в летоисчисление. Поздравьте своих родных и близких людей. Не забудьте сказать теплые слова и вы, а мы собрали для вас красивые поздравления с праздником.

Примчался старый Новый год,

Чтоб жизнь наполнить чудесами!

Пусть увеличится доход,

Пускай удача будет с вами!

В душе желаю теплоты,

Любви взаимной, безграничной!

Пускай сбываются мечты,

И будет жизнь всегда отличной!

***

Старый Новый год - это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

Пусть старый Новый год

Все плохое отметет,

Принесет веселый смех,

Радость, счастье и успех!

Денег полный сундучок,

И чтоб удача на крючок

Крепко-накрепко вцепилась,

И все лучшее свершилось!

***

Поздравляю со старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы все старое и ненужное осталось в ушедшем году, чтобы новый год принес только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.

Пусть этот Старый Новый год

С собой проблемы заберет.

Оставит только позитив,

Чтоб Новый весел был, игрив!

Всегда чтоб были при деньгах,

С задорной радостью в глазах.

Здоровьем крепким на сто лет,

Чтоб жизнь была, как фейерверк!

***

Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе - спокойно и светло.

***

Вновь в веселье окунуться

Подошел уже черед,

Наступает наш любимый

Старый добрый Новый год.

Счастливо вам жить желаю,

Вкусно кушать, сладко пить,

Получать зарплату в евро

И на позитиве быть.

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