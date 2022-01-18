Київщина постраждала через потужні пориви вітру [ Редактировать ]
350 населених пунктів знеструмлено в Україні через негоду. Такі дані ДСНС на ранок.
Через пориви вітру найбільше постраждала Київщина. Без електрики майже сотня населених пунктів. Складні погодні умови спричинили знеструмлення на Житомирщині та Тернопільщині.
Також на багатьох автошляхах через перемети ускладнено рух. Водіїв закликають бути вкрай обережними під час поїздок.
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Місцеві дороги у кучугурах, рух транспорту паралізовано. Люди відкопують свої автомобілі з-під снігу.
Через пориви вітру найбільше постраждала Київщина.
Пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. Така погода буде у більшості регіонів країни.
Пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. Така погода буде у більшості регіонів країни.
Через негоду на острові перебої з електрикою.