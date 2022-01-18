Водіїв закликають бути вкрай обережними під час поїздок.

350 населених пунктів знеструмлено в Україні через негоду. Такі дані ДСНС на ранок.

Через пориви вітру найбільше постраждала Київщина. Без електрики майже сотня населених пунктів. Складні погодні умови спричинили знеструмлення на Житомирщині та Тернопільщині.

Також на багатьох автошляхах через перемети ускладнено рух. Водіїв закликають бути вкрай обережними під час поїздок.