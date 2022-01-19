Водохресні купання розпочалися ще вночі. Приміром, в Одесі місце для купелі облаштували на місцевому пляжі "Золотий берег". Там спочатку відслужили молебень, освятили воду, а потім - усі охочі купалися у морі під наглядом медиків та рятувальників. Люди вірять, що вода цього дня цілюща.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":