В Одесі розпочали водохресні купання вночі [ Редактировать ]
Водохресні купання розпочалися ще вночі. Приміром, в Одесі місце для купелі облаштували на місцевому пляжі "Золотий берег". Там спочатку відслужили молебень, освятили воду, а потім - усі охочі купалися у морі під наглядом медиків та рятувальників. Люди вірять, що вода цього дня цілюща.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Через воду Господь дарит благодать верующим, это один из древнейших христианских православных праздников и я думаю, та традиция купания, которую заложил ее Иоанн Креститель и Господь, когда крестился в реке Иордан - я думаю, что это та православная традиция, которая будет жить в веках.
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