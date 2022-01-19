Напередодні візиту Блінкена з Білого дому та Держдепу пролунала низка заяв щодо ймовірності агресії проти України. Зокрема, що Москва може атакувати з території Білорусі. Що саме кажуть представники адміністрації Байдена? І як ситуацію прокоментували в Пентагоні? Усе чув Дмитро Анопченко.

Риторика Білого Дому змінюється. У ній тепер значно більше відвертих і гучних припущень, яких дипломатично уникали в очікуванні переговорів з Москвою. Зокрема, речниця адміністрації Байдена окреслила ситуацію довкола України як "надзвичайно небезпечну" і навіть сказала, що напад може статися будь-якої миті.

Джен Псакі, речниця Білого дому:

Наразі ми на етапі, коли Росія може у будь-який момент атакувати Україну. Ситуація гостріша, ніж будь-коли.

Псакі також офіційно підтвердила інформацію, яка певний час була на рівні чуток, - що Москва планувала евакуювати своїх дипломатів з Києва.

Джен Псакі, речниця Білого дому:

У нас є інформація, яка свідчить про те, що російський уряд готувався до евакуації членів сімей співробітників посольства Росії в Україні наприкінці грудня - на початку січня. Проте в нас немає оцінок чи висновків - що це означає.

Водночас Пентагон заявляє, що не планує відряджати в Україну війська - в країні, як і раніше будуть лише ті офіцери армії США, які працюють військовими інструкторами та радниками.

Джон Кірбі, прессекретар Міністерства оборони США:

Національна гвардія Флориди має офіцерів, які нині перебувають в Україні для порад і допомоги. Проте в нас немає планів споряджати туди додаткові підрозділи на цей період - тобто нічого не змінюється.

Водночас в американському Міноборони запевняють, що продовжують надавати Києву допомогу - разом із додатковим озброєнням, але яким саме - деталі Пентагон не розголошує.

Джон Кірбі, прессекретар Міністерства оборони США:

Ми й далі шукатимемо способів допомогти Україні захиститися - і це передбачає додаткову допомогу у сфері безпеки.

Тривожні заяви лунають і з Державного департаменту США. На закритому брифінгу для преси співробітниця відомства високого рангу оприлюднила версію, що Росія може напасти на Україну з території Білорусі, де відбуватимуться спільні військові навчання Мінська та Москви.

Повідомлення про переміщення російських військ у бік Білорусі викликають занепокоєння. Показовим є час, і тривожно, що Росія, можливо, має намір розмістити свої війська в Білорусі під виглядом цих навчань, щоб потенційно атакувати Україну з півночі.

У Держдепі кажуть, що звичайні навчання мають свої правила - і щодо попередження про них, і щодо запрошення спостерігачів. У Білорусі всього цього зараз не відбувається - тож, на думку Вашингтона, йдеться про ситуацію нестандартну - а тому вкрай тривожну, хоча у зовнішньополітичному відомстві США не беруться судити про мотиви цих дій Росії.