Чергового перебіжчика напередодні затримали українські військові в зоні ООС. Найманця помітили, коли той перетнув лінію фронту, перебуваючи в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. СБУ вже повідомила, що затриманий - раніше судимий житель Лисичанська.

До бойовиків він добровільно приєднався 2015 року. Проходив навчання під керівництвом російських інструкторів. Після того, в якості гранатометника брав участь у боях проти українських військових. Українським силовикам перебіжчик зізнався, що втомився від війни та, мовляв, хоче побачити дружину й дітей.