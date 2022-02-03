Армійці затримали в зоні ООС перебіжчика [ Редактировать ]
Чергового перебіжчика напередодні затримали українські військові в зоні ООС. Найманця помітили, коли той перетнув лінію фронту, перебуваючи в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. СБУ вже повідомила, що затриманий - раніше судимий житель Лисичанська.
До бойовиків він добровільно приєднався 2015 року. Проходив навчання під керівництвом російських інструкторів. Після того, в якості гранатометника брав участь у боях проти українських військових. Українським силовикам перебіжчик зізнався, що втомився від війни та, мовляв, хоче побачити дружину й дітей.
Хочется домой, хочется детей увидеть. Да, на Украине.
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