У столиці хочуть повернути районні ради [ Редактировать ]
У столиці хочуть повернути районні ради. За таке рішення сьогодні проголосували київські депутати. Сперечалися кілька годин. Та зрештою - таки вирішили поновити роботу райрад, які ліквідували ще у 2010 році. Такі органи місцевого самоврядування будуть в усіх десяти районах міста. Вибори до них має організувати КМДА. Нині створили й робочу групу, яка визначить повноваження цих структур. Іншим рішенням створили департаменти районів.
Олександр Попов, депутат Київської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":
Получается, что декларация о децентрализиции власти на практике, в городе Киеве, в столице, не тольтко игнорируется, но практически ликвидируется. По нашему мнению, действующий закон, который выписывает те правила, которые были раньше - он абсолютно рабочий. Он дает возможность эффективно работать в Киеве. Как в районах, так и центральной власти, мэрии.
Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, "Слуга народу":
Цим проєктом рішень нівелюються місцеві державні адміністрації. Утворюються незрозумілі департаменти в межах київської міської адміністрації та започатковується процес не створення районних в місті Києві рад, а лише започатковування процесу обговорення створення районних рад у Києві.
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