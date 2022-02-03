У столиці хочуть повернути районні ради. За таке рішення сьогодні проголосували київські депутати. Сперечалися кілька годин. Та зрештою - таки вирішили поновити роботу райрад, які ліквідували ще у 2010 році. Такі органи місцевого самоврядування будуть в усіх десяти районах міста. Вибори до них має організувати КМДА. Нині створили й робочу групу, яка визначить повноваження цих структур. Іншим рішенням створили департаменти районів.

Олександр Попов, депутат Київської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":

Получается, что декларация о децентрализиции власти на практике, в городе Киеве, в столице, не тольтко игнорируется, но практически ликвидируется. По нашему мнению, действующий закон, который выписывает те правила, которые были раньше - он абсолютно рабочий. Он дает возможность эффективно работать в Киеве. Как в районах, так и центральной власти, мэрии.

Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, "Слуга народу":