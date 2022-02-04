Кремль заперечує інформацію про фейки [ Редактировать ]
Звісно, інформацію про плани назнімати фейкових репортажів, як завжди, у Кремлі заперечили. Головний прессекретар Путіна Пєсков назвав дані Держдепу брехнею. Сполучені Штати уже не вперше фабрикують проти Росії неправдиву інформацію, - пожалівся путінський спікер.
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Гляйвіц-2, або театралізована вистава - як привід для вторгнення. Росія має намір відзняти брехливі пропагандистські відео, в яких покаже фейкові атаки українських військових на сході країни.
За їх допомогою РФ вносить фальшиву інформацію про свої дії в Україні. Російські урядовці хибно виставляють Федерацію жертвою, а свою агресію - вимушеною відповіддю.
Вашингтон, цитую, "має безліч інструментів, які зможе використати проти іноземних компаній". Зокрема, й китайських.
Варто нагадати, що німецька влада при цьому чудово розуміє, які саме матеріали поширює "Раша Тудей" на території Німеччини.
В пятницу, 4 февраля, демократы и республиканцы в Сенате США согласовали основную часть законопроекта о санкциях против России