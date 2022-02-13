Нагнетание истерии вокруг Украины приобретает уже медицинский характер. Такое мнение высказал в своём блоге Дмитрий Спивак.



"Bloomberg говорит, что по их информации Москва нападет на Украину 15 февраля.



ЦРУ говорит, что "они ожидают нападения России 16 февраля". После чего Джо Байден сразу сообщил, что собирается пообщаться со своим российским коллегой Путиным. Ну, шоб предотвратить наверное…



Кстати, до этого госпожа Псаки уже несколько раз меняла даты, в которые "они ожидают…." Но это себе такое.

Бриты с этой очередной датой не согласились. У них есть своя. Но они пока не скажут. Секрет. Чтоб Путин не узнал, когда он нападет…", - пишет Спивак.



Также он добавил, что "ЕС вообще отвергла подобные прогнозы. У них свои планы на весну. И Макрон, и Шольц считают, что никто никуда не собирается. Тем более, "в однобортном".



По его словам, "это чистая шизофрения международного масштаба. А в это время в Пекине Олимпиада. Москва и не собирается ни на кого нападать. Они играют в свои игры. Жёсткие. Агрессивные. Дипломатические. Но без войнушки, которая им просто не нужна."



"И никто, с@ка, даже не задумываются о том, что подобные ежедневные заявления окончательно уничтожают экономику Украины, ведь отсюда стремительно уходят деньги", - говорит Дмитрий Спивак.



"А мы ж вроде как партнёры, о судьбе которых они «беспокоятся», и за которых они "готовы биться до последнего украинского солдата…", - написал Спивак.



"P.s. Интересно, что скажет тот же Bloomberg вместе с Белым домом числа 20? Думаю, им на помощь придут Бриты с "скорректированными планами Кремля на начало марта….", - добавил он