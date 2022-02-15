15 февраля отмечают праздник Сретение Господне, который входит в ряд двенадцати важнейших.

Сретение означает "встречу" Старого и Нового завета. Кроме того этот день связывают со встречей зимнего и весеннего сезонов.

Традиции на Сретение Господне

В этот день православные идут в храм, чтобы освятить воду и свечи, помолиться Ииусу Христу. Вернувшись з церкви, дом обходят с освященными свечами, защищая его от напастей.



Сретенскую свечу впоследствии зажигают, когда за окном бушует непогода, поблизости произошел пожар или роженица испытывает затруднения при родах. Освященную на Сретение воду применяют для снятия боли и лечения больных. Также говорят, что она снимает "порчу", "сглаз" и другие негативные воздействия колдунов.

Верующие считают, что 15 февраля нужно расплатиться с долгами и простить все обиды. Праздник дает старт весенним хлопотам – после него начинают готовиться к посеву, белят деревья, наводят порядок во дворах.

Запреты на Сретение Господне

нельзя предаваться унынию;

сплетничать, браниться и конфликтовать;

делать уборку в доме;

заниматься рукоделием и тяжелой работой;

гадать и проводить магические ритуалы;

употреблять алкоголь;

ловить рыбу;

принимать ванну;

отправляться в дальнюю дорогу.

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