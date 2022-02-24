В Киеве звучат сирены гражданской обороны [ Редактировать ]
В Киеве слышны сирены гражданской обороны. Их слышно в нескольких районах столицы.
Судя по сообщениям в сети, сирены слышны на Правом берегу столицы и в районе железнодорожного вокзала.
Спикер МВД Антон Геращенко заявил, что считает нападения на жилые кварталы не будут, речь идёт о стратегических объектах инфраструктуры.
В сторону Житомира уже образовалась пробка из машин выезжающих из столицы.
по теме
В Киеве неизвестные выстрелили в здание из РПГ-26.
Решение приняли в МИД Нидерландов
В украинской столице в четверг, 17 февраля, зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире
Утром 16 февраля на спецлинию поступило анонимное сообщение о "минировании" всего Киева
В пятницу, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил главам нескольких ОГА увольнениями