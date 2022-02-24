В Киеве слышны сирены гражданской обороны. Их слышно в нескольких районах столицы.

Судя по сообщениям в сети, сирены слышны на Правом берегу столицы и в районе железнодорожного вокзала.

Спикер МВД Антон Геращенко заявил, что считает нападения на жилые кварталы не будут, речь идёт о стратегических объектах инфраструктуры.

В сторону Житомира уже образовалась пробка из машин выезжающих из столицы.