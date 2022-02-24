"Призываю немедленно остановить Путина" - Зеленский [ Редактировать ]
Глава Украины Владимир Зеленский провел переговоры с западными лидерами после вторжения России. Главной темой разговоров политиков стала военная агрессия и создание коалиции против РФ.
В частности, Владимир Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, польским лидером Анджеем Дудой, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
"Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру", - написал Зеленский.
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