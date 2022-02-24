Зеленский дал приказ наносить максимальные потери захватчикам [ Редактировать ]
Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.
Сегодня утром силы РФ приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам ВСУ. В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ВТО АР Крым.
В районе проведения ООС сбиты 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбиты 2 танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ.
"Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам", - говорится в заявлении.
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