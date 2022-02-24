ВСУ отбили Счастье: уничтожена вражеская техника [ Редактировать ]
В городе Счастье Луганской области украинские военные уничтожили два танка Российской Федерации. Кроме того, подбиты несколько грузовиков.
Об этом сообщает пресс-службу ССУ.
По предварительной оперативной информации, в Луганской области сбиты 2 танка оккупационных войск и несколько грузовых автомобилей.
Также отметим, что ранее ВСУ сообщили об уничтожении 5 самолетов и 1 вертолет РФ.
"Уничтожена вражеская техника и около 50 убитых врагов", - сообщили в Центре стратегической информации.
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В межах Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської й Житомирської областей. Росіяни атакують не лише зі своєї території, а й з території Білорусі. Застосовують системи "Град", артилерію, важку техніку і навіть стрілецьку зброю, - повідомляють у Держприкордонслужбі.
Час діяти - просто зараз. Таке повідомлення залишив міністр закордонних справ України у Твіттері.
Найбільше потерпає місто Щастя - там ворожа артилерія повністю вивела з ладу Луганську ТЕС. Наслідки нальоту катастрофічні - місто залишилося без тепла, води й частково електрики.
Зараз усе залежить саме від них. Глава держави запропонував росіянам зрозуміти: та Україна, яку вони бачать у телевізорі - сильно відрізняється від справжньої України.