В городе Счастье Луганской области украинские военные уничтожили два танка Российской Федерации. Кроме того, подбиты несколько грузовиков.

Об этом сообщает пресс-службу ССУ.

По предварительной оперативной информации, в Луганской области сбиты 2 танка оккупационных войск и несколько грузовых автомобилей.

Также отметим, что ранее ВСУ сообщили об уничтожении 5 самолетов и 1 вертолет РФ.

"Уничтожена вражеская техника и около 50 убитых врагов", - сообщили в Центре стратегической информации.