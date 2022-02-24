Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.
Напомним, что глава государства ранее сообщил о разрыве дипломатических отношений с Россией. И заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
по теме
Маємо термінове звернення від Президента України про стан справ і останні дані.
Украине необходимо быть готовой к любым шагам "с любой границы". С таким заявлением выступил президент Украины Владимира Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после просмотра тактико-специальных учений в Херсонской области
Із собою треба мати лише паспорт, - написав урядовець на фейсбук-сторінці.
Зокрема, на Черкащині й Вінниччині. Відео викладають місцеві жителі. Відомо, що близько 8:30 рвонуло на військових складах у Калинівці.
Володимир Зеленський звернувся до українців.