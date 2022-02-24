В ВСУ рассказали о потерях российской армии [ Редактировать ]
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили о ряде потерь в российской армии.
Об этом говорится в публикации Генштаба ВСУ в соцсети Facebook.
По состоянию на 10:30, тяжелые бои продолжаются на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил. Там противник понес потери в живой силе и технике. На объездной дороге г. Харьков сожжено четыре танка. Украинские военные уничтожили по меньшей мере шесть самолетов, два вертолета и десятки единиц бронированной техники.
По данным Генштаба, сложная ситуация на Херсонском направлении, однако силы обороны дают отпор агрессору.
Украинские войска установили контроль в городах Мариуполь и Счастье (в районе города уничтожили около 50 боевиков), а также остановили противника в Черниговской области.
"Группировки Вооруженных Сил Украины устойчиво удерживают оборону государства", - отмечается в сообщении.
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