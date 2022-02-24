В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили о ряде потерь в российской армии.

Об этом говорится в публикации Генштаба ВСУ в соцсети Facebook.

По состоянию на 10:30, тяжелые бои продолжаются на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил. Там противник понес потери в живой силе и технике. На объездной дороге г. Харьков сожжено четыре танка. Украинские военные уничтожили по меньшей мере шесть самолетов, два вертолета и десятки единиц бронированной техники.

По данным Генштаба, сложная ситуация на Херсонском направлении, однако силы обороны дают отпор агрессору.

Украинские войска установили контроль в городах Мариуполь и Счастье (в районе города уничтожили около 50 боевиков), а также остановили противника в Черниговской области.

"Группировки Вооруженных Сил Украины устойчиво удерживают оборону государства", - отмечается в сообщении.