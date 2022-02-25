Киев вступил в активную фазу обороны - Кличко [ Редактировать ]
Киевлян призывают оставаться в помещениях или укрытиях, а выходить можно только по окончанию сигнала воздушной тревоги. Об этом заявил в видеобращении к жителям столицы мэр Виталий Кличко.
По его словам, Киев вступил в фазу обороны. Некоторые диверсионные группы проникли в город. Все, кто может защищать город, должен помогать киевлянам отстоять Киев.
ВСУ заходят в Киев, киевлян призывают не снимать технику, чтобы не помогать врагу.
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