Киевлян призывают оставаться в помещениях или укрытиях, а выходить можно только по окончанию сигнала воздушной тревоги. Об этом заявил в видеобращении к жителям столицы мэр Виталий Кличко.

По его словам, Киев вступил в фазу обороны. Некоторые диверсионные группы проникли в город. Все, кто может защищать город, должен помогать киевлянам отстоять Киев.

ВСУ заходят в Киев, киевлян призывают не снимать технику, чтобы не помогать врагу.