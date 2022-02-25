В Чернигове атаковали управление СБУ: здание горит (видео) [ Редактировать ]
Сегодня, 25 февраля в Чернигове в здание областного управления СБУ попали 2 снаряда. Сейчас оно горит.
Об этом сообщает "Суспільне.Чернігів".
"В здание областного управления СБУ в Чернигове попали 2 снаряда. Сейчас здание горит", - говорится в сообщении.
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