Евросоюз ввел санкции против президента России Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главу МИД России Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и других российских политиков и чиновников. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Введены ограничения против компаний оборонной промышленности и ряда банков.

Санкции против Владимира Путина также ввели США, Великобритания и Канада.

Какие санкции ввел ЕС: