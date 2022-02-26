Евросоюз ввел санкции против Путина и Лаврова [ Редактировать ]
Евросоюз ввел санкции против президента России Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главу МИД России Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и других российских политиков и чиновников. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Введены ограничения против компаний оборонной промышленности и ряда банков.
Санкции против Владимира Путина также ввели США, Великобритания и Канада.
Какие санкции ввел ЕС:
- Персональные санкции: президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, глава МИДа Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента Сергей Иванов. Всего около 100 человек из России и Беларуси.
- Запрет на экспорт в Россию товаров для авиационной и космической промышленности.
- Запрет на экспорт продукции двойного назначения, оборудования и технологий для НПЗ.
- Санкции против 60 ведущих компаний оборонной промышленности, а также самолетостроительных, кораблестроительных и других предприятий. Среди них - РЖД, КамАЗ, "Ростех", "Северное машиностроительное предприятие", "Алмаз-Антей", "Калашников", "Сухой", "МиГ", "ОАК".
- Санкции против Минобороны, Службы внешней разведки, Управления делами президента, Рособоронэкспорта.
- Санкции против Альфа-банка, Промсвязьбанка, банков "Открытие" и "Россия".
- Запрет для россиян и российских компаний хранить на депозитах в европейских банках больше 100 тысяч евро запрет на продажу россиянам ценных бумаг в евро.
- Упрощенный визовый режим прекращается с 28 февраля.
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