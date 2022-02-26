"Не верьте фейкам": Зеленский записал обращение к украинцам [ Редактировать ]
В субботу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам.
Он призвал не верить фейкам о том, что он призывает сложить оружие нашу армию.
Значит так, я тут. Никакое оружие мы не сложим. Будем защищать наше государство. Потому что наше оружие - наша правда, правда в том, что это наша земля, наша страна, наши дети. И мы все это будем защищать. Вот и все.
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