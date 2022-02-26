В субботу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам.

Он призвал не верить фейкам о том, что он призывает сложить оружие нашу армию.

Значит так, я тут. Никакое оружие мы не сложим. Будем защищать наше государство. Потому что наше оружие - наша правда, правда в том, что это наша земля, наша страна, наши дети. И мы все это будем защищать. Вот и все.