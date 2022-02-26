Турция закрывает Черное море для российских военных кораблей [ Редактировать ]
Турция приняла решение о закрытии прохода для российских военных кораблей в Черное море через пролив Босфор. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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У ній вони засуджують необґрунтований напад Росії на Україну. Та зазначені слова підтримки українському народові.
Водночас "Росморречфлот" оголосив про те, що судноплавство в Азовському морі зупинили з ранку 24 лютого.
"Общественные вещатели России и Украины обязались принять участие в мероприятии в этом году в Турине"
Право приймати такі рішення Правлінню Національного банку надає постанова від 24 лютого 2022 року № 19 "Про особливості припинення діяльності банків в умовах воєнного стану".
Киевлян призывают оставаться в помещениях или укрытиях, а выходить можно только по окончанию сигнала воздушной тревоги. Об этом заявил в видеобращении к жителям столицы мэр Виталий Кличко