"С вашей территории убивают наших детей": Зеленский обратился к жителям Беларуси [ Редактировать ]
Владимир Зеленский / Фото: стоп-кадр из видео
В воскресенье, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к белорусам.
Искренне желаю Беларуси снова стать такой же доброй и безопасной, какой ее еще недавно все видели. Сделайте правильный выбор – это главный выбор вашей жизни.
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