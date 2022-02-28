В Киеве с 08.00 заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно

Просим не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.

Отмечается, что в целом эта ночь прошла спокойно, было несколько столкновений и боев с диверсионно-разведывательными группами, но в эту ночь город больше готовился к обороне.

Поэтому, после 08:00 вы выйдете в город, увидите укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения, которые появились на улицах Киева.

При этом в столице продолжаются уличные бои практически в каждом районе города.

Поэтому выходите только в случае крайней необходимости – когда нужно купить продукты или лекарства.

"Призываем объединять усилия и помогать друг другу: спросить у соседей, нужна ли помощь, особенно когда это касается пожилых людей или семей, чьи родственники защищают Украину. Присматривать за квартирами выехавших из города соседей, чтобы не допускать мародерства", - говорится в сообщении.

❗️Отметим, что комендантский час не отменен. С 28 февраля она продлится, как было определено ранее, — с 22:00 до 7:00.