Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал переговоры с Россией [ Редактировать ]
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал переговоры в своем Твиттере.
Переговоры трудные. Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще очень необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы.
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