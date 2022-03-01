Мощный взрыв в Харькове: как выглядит центральная площадь [ Редактировать ]
В сети показали, как выглядит центр Харькова после взрыва.
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