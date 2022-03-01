Российские захватчики утром 1 марта цинично обстреляли центр Харькова и жилые массивы. Оккупанты применили "Грады" и крылатые ракеты.

"Уважаемые харьковчане, сегодня наш враг коварно начал обстрел центра Харькова и жилых массивов из систем "Град" и крылатых ракет. Попали в площадь перед облгосадминистрацией. Сейчас подсчитываем жертвы среди гражданского населения", - заявил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Глава Харьковской ОГА в очередной раз назвал обстрелы мирного населения геноцидом украинского народа.

"В результате обстрела здания Харьковской ОГА пострадали 6 человек, из них 1 ребенок. Число погибших уточняется", – ГСЧС Украины.