Много пострадавших: враг цинично обстрелял центр Харькова из "Градов" и крылатых ракет [ Редактировать ]
Российские захватчики утром 1 марта цинично обстреляли центр Харькова и жилые массивы. Оккупанты применили "Грады" и крылатые ракеты.
"Уважаемые харьковчане, сегодня наш враг коварно начал обстрел центра Харькова и жилых массивов из систем "Град" и крылатых ракет. Попали в площадь перед облгосадминистрацией. Сейчас подсчитываем жертвы среди гражданского населения", - заявил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Глава Харьковской ОГА в очередной раз назвал обстрелы мирного населения геноцидом украинского народа.
"В результате обстрела здания Харьковской ОГА пострадали 6 человек, из них 1 ребенок. Число погибших уточняется", – ГСЧС Украины.
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