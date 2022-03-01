В Киеве назначен глава военной администрации для защиты столицы от оккупантов - Зеленский [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
В Киеве появится глава военной администрации для защиты столицы Украины от российских оккупантов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Виталий Кличко остается мэром Киева и будет работать совместно с военным главой.
На время войны я решил назначить главу Киевской военной администрации. Им будет генерал Жернов Николай Николаевич, служил командующим сил поддержки.
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