Зеленский выступает в Европарламенте: прямая трансляция [ Редактировать ]
Фото: Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступает перед депутатами Европарламента.
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