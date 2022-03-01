В Украине уничтожено более 1500 единиц российской военной техники [ Редактировать ]
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Украине на 1 марта уничтожено более 1500 единиц российской военной техники.
Об этом он сказал в эфире в ходе совместного марафона украинских телеканалов.
"Уничтожено и повреждено 29 самолетов, вертолетов – 29, танков – почти 200, боевых бронированных машин – 846, артиллерийских систем – 77, средств ПВО – 7, реактивных систем залпового огня – 24, цистерн с горюче-смазочными материалами тактического уровня – 3, военных катеров (при попытке высадки диверсантов) – 2 единицы и автомобильной техники – 305 единиц", – рассказал Арестович.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
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