"Вже є жертви серед мирного населення": Кличко доклав про ситуацію в столиці [ Редактировать ]
У вівторок, 1 березня, мер Києва Віталій Кличко звернувся до українців.
Друзі! Дорогі кияни! Ворог атакував столицю! І вже є жертви серед мирного населення. Внаслідок потрапляння в телевежу двох, за попередніми даними, ракет, загинули 5 мирних киян. Які йшли по тротуару повз вежу.Я закликаю всіх киян не ходити та не їздити вулицями!
Він попросив всіх бути максимально обережними. Цю ніч краще провести в укриттях.
Зараз фахівці працюють,щоб відновити повноцінну роботу телевежі. І частково відновили цифрове ефірне мовлення. А також телеканали доступні в кабельних мережах, зі спутника та в онлайн мовленні. Згуртуємося, щоб обороняти наше місто!
"Збройні сили України, поліція столиці, інші правоохоронні структури та бійці тероборони захищають Київ!" - додав він.
Зберігаємо витримку, бо ворог хоче залякати і деморалізувати нас!
Цього не буде!
Разом вистоїмо!
Київ – серце України і ми це розуміємо! Будемо битися!
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