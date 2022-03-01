Зеленський провів переговори із президентом США Джо Байденом [ Редактировать ]
Зеленський і Байден / Фото: EPA
У вівторок, 1 березня, президент України Володимир Зеленський провів переговори із президентом США Джо Байденом.
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