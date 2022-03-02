Россия стягивает войска к Киеву: в Буче и Гостомеле идут бои [ Редактировать ]
Россия продолжает атаковать столицу Украины и стягивает войска. В населенных пунктах Буча и Гостомель продолжались активные бои.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
"Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую Церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем оборонять Киев", - заявил Кличко.
Глава столицы призвал киевлян не покидать дома и не поддаваться панике. Кроме того, Кличко напомнил, что враг ведет информационную войну, поэтому распространяет большое количество фейков.
по теме
Демократический мир понимает масштаб угрозы
У вівторок, 1 березня, мер Києва Віталій Кличко звернувся до українців
На западном направлении Киевской области, где продолжаются бои, 1 марта в районе поселка Бородянка бойцы разбомбили колонну вражеской военной техники с маркировкой "V"
Недалеко от Киева российский снаряд попал в роддом частной сети "Адонис"
Киев станет Сталинградом Путина. Об этом заявил во время интервью на Майдане Независимости глава МВД Украины Денис Монастырский. Министр рассказал о зверствах российско-фашистских войск на украинской земле для десятков иностранных СМИ