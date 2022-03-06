Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеобращение к нации: мы боремся за то, где пройдет граница между добром и злом:

Украинцы! Мы уже завоевали наше будущее. Но еще боремся за наше сегодня. Сражаемся за то, где пройдет граница. Между жизнью и рабством.