"Мы боремся за то, где пройдет граница между жизнью и рабством" - Зеленский (видео) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеобращение к нации: мы боремся за то, где пройдет граница между добром и злом:
Украинцы! Мы уже завоевали наше будущее. Но еще боремся за наше сегодня. Сражаемся за то, где пройдет граница. Между жизнью и рабством.
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